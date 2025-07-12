Mersin 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de, 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gün boyunca hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı ise %70 civarında seyredecek. Rüzgarın hafif, yaklaşık 5.61 km/saat hızında olacağı tahmin ediliyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

13 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı yine 32°C civarında olacak. 14 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 31°C civarında tahmin ediliyor. Bu tarihlerde genellikle güneşli ve sıcak hava koşulları öngörülüyor. 15 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 30°C civarında olacak. Hafif yağmur ihtimali de bulunuyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de sağlıklı kalmak açısından gereklidir. Açık hava etkinlikleri planlarken, güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler giymek de olası sağlık sorunlarını önlemek açısından önem taşır. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmak ve ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak akıllıca olacaktır.