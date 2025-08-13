HABER

Mersin 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak.

Çiğdem Sevinç

Mersin'de 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bunaltıcı olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 26°C civarına düşmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 14 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 38°C olması bekleniyor. 15 Ağustos Cuma günü sıcaklık 34°C'ye kadar çıkabilir. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların 32°C civarında olması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmak cilt sağlığı açısından risklidir. Öğle saatlerinde gölgede kalmak veya iç mekanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Vücut su kaybını dengelemek için bol su içmek de önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak gereklidir.

Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için riskler artmaktadır. Bu grupların daha dikkatli olması önerilir. Mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Aşırı sıcakların elektrik altyapısı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Elektrikli cihazların aşırı yüklenmesini önlemek için gereksiz cihazları kapalı tutmak faydalıdır.

Mersin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde kişisel sağlığı korumak ve olası olumsuzlukları en aza indirmek için gerekli önlemleri almak önemlidir.

hava durumu Mersin
