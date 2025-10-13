Mersin 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 13 Ekim 2025 Pazartesi hava koşulları açık ve güneşli olacak. Akdeniz ikliminin tipik özellikleri görülüyor. Sıcaklık 24°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %33 ile %45 civarında olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat etrafında seyredecek. Gün doğumu saati 06:47 olarak tahmin ediliyor. Gün batımı ise 18:07'dir.

14 Ekim Salı hava koşullarının benzer şekilde açık ve güneşli olması bekleniyor. Sıcaklık 25°C civarında olacak. 15 Ekim Çarşamba ve 16 Ekim Perşembe günlerinde hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların 26°C ile 27°C arasında olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçınılması önemlidir. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda şapka ve güneş gözlüğü kullanmalısınız. Koruyucu kıyafetler giymek cilt koruması açısından faydalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artacaktır. Bol su tüketimi vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Rüzgar hızı düşük olduğu için serinletici etki hissedilmeyebilir. Bu nedenle gölgelik alanları tercih etmek daha uygun olacaktır.

Hava koşullarının ani değişimlere neden olabileceğini unutmamak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olur.