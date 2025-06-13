Mersin 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 23°C civarında, gece ise 14°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Yaz mevsiminin başlangıcını işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde, 14 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 23°C civarında olacak. 15 Haziran Pazar günü ise 24°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar da Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Yaz sezonunun geldiğini gösteriyor.

15 Haziran Pazar günü, hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının yükselmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemli. Şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmaları öneriliyor. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir.

Hafta sonu boyunca hava koşullarının açık ve güneşli olması bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de önemlidir.