Mersin 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 13 Kasım 2025 tarihinde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde hafif yağmur beklenirken, diğer yerlerde açık ve güneşli hava hakim olacak. 14 Kasım'da orta şiddetli yağmur öngörülüyor. Ardından 15 Kasım'da hafif yağmur ve puslu güneşli hava, 16 Kasım'da ise açık ve güneşli gün bekleniyor. Değişken hava koşulları, su birikintileri ve olumsuz trafik koşullarına yol açabilir.

Mersin 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Mersin'de 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava koşulları değişken olacak. Bazı bölgelerde hafif yağmur bekleniyor. Diğer yerlerde açık ve güneşli hava hakim olacak. Mersin merkezde hafif yağmur tahmin ediliyor. Yenişehir ilçesinde ise açık ve güneşli bir hava öngörülüyor. Bu durum, Mersin'in farklı bölgelerinde hava koşullarının değişebileceğini gösteriyor.

14 Kasım Cuma günü Mersin genelinde orta şiddetli yağmur bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü, hafif yağmur ve puslu güneşli hava koşulları öngörülüyor. 16 Kasım Pazar günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Değişken hava koşulları, Mersin'de farklı şartların etkili olacağını gösteriyor.

Bu dönemde yağmurlu günlerde su birikintileri oluşabilir. Trafik koşulları da olumsuz etkilenebilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

