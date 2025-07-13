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Mersin 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 13 Temmuz 2025 Pazar günü hava sıcaklığı 32°C civarında olacak. Bol güneş ışığı beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler olabilir.

Mersin 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

14 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 31°C civarında olması ve çoğunlukla güneşli bir hava tahmin edilmektedir. 15 Temmuz Salı günü ise hava sıcaklığının 31°C civarında olması ve kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. 16 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 30°C civarında olması ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülmektedir.

Bu dönemde, sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Cildinizi korumak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketerek vücudunuzun su dengesini sağlamalısınız. 16 Temmuz'daki olası şiddetli yağışlar nedeniyle, dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve uygun yağmurluklar giymeniz faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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