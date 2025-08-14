HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 14 Ağustos Perşembe Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 35°C, gece ise 29°C civarında olacak. İşte detaylar...

Mersin 14 Ağustos Perşembe Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mersin'de 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarında. Hissedilen sıcaklık ise 35°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 32°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı ise 29°C olarak bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 14 km hızla esiyor. Gün içinde bu hız zaman zaman 33 km/saat'e çıkacak. Nem oranı sabah saatlerinde %36. Akşam saatlerinde ise %56 seviyelerine ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 15 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı 25°C civarında olacak. 16 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığı yine 34°C, gece sıcaklığı ise 26°C olarak öngörülüyor. 17 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı 26°C seviyelerinde olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum. Gün ortasında güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemli. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, kapalı alanlarda kalmak veya korunaklı alanlarda bulunmak önemlidir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Bu, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmalarına yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklamaGörür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama
Mersin ve Hatay'da orman yangını! Yüzlerce insan tahliye edildiMersin ve Hatay'da orman yangını! Yüzlerce insan tahliye edildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kobra Murat'ın kızının sözünde olay görüntüler... Euro şemsiyesi ve dahası...

Kobra Murat'ın kızının sözünde olay görüntüler... Euro şemsiyesi ve dahası...

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Mersin ve Hatay'da orman yangını! Yüzlerce insan tahliye edildi

Mersin ve Hatay'da orman yangını! Yüzlerce insan tahliye edildi

Çanakkale'de feci kaza: 6 ölü

Çanakkale'de feci kaza: 6 ölü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.