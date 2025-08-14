Mersin 14 Ağustos Perşembe Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarında. Hissedilen sıcaklık ise 35°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 32°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı ise 29°C olarak bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 14 km hızla esiyor. Gün içinde bu hız zaman zaman 33 km/saat'e çıkacak. Nem oranı sabah saatlerinde %36. Akşam saatlerinde ise %56 seviyelerine ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 15 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı 25°C civarında olacak. 16 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığı yine 34°C, gece sıcaklığı ise 26°C olarak öngörülüyor. 17 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı 26°C seviyelerinde olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum. Gün ortasında güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemli. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, kapalı alanlarda kalmak veya korunaklı alanlarda bulunmak önemlidir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Bu, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmalarına yardımcı olacaktır.