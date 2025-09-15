HABER

Mersin 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 15 Eylül Pazartesi günü hava durumu, sıcak ve güneşli olacak.

Cansu Akalp

Mersin'de 15 Eylül Pazartesi günü hava durumu, sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 30°C ile 33°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %34 ile %51 arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Hızı 3.7 km/s ile 5.97 km/s arasında olacak.

Salı ve Çarşamba günleri de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 29°C ile 32°C arasında değişecek. Nem oranları ise %40 ile %64 arasında olacağı öngörülüyor. Rüzgarın hafif esmesi ve yağış ihtimalinin düşük olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de güneşin olumsuz etkilerinden korur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmamaya özen göstermek cilt sağlığı için yararlı olacaktır. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı efordan kaçınmak ve vücudu yormamak önemlidir. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.

