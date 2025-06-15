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Mersin 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak? 15 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu, gök gürültülü sağanak yağış ve güneşli olacaktır.

Mersin 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Jale Uslu

Mersin'de sıcaklık gündüz 30°C, gece ise 19°C civarında olacak. Nem oranı %78, rüzgar hızı saatte 13.7 km olarak bekleniyor. 16 Haziran Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava olacak. 17 Haziran Salı günü de güneşli geçecek. 18 Haziran Çarşamba günü ise parlak güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 31-33°C, gece ise 20-23°C arasında değişecek.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği günlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Su birikintilerinden de uzak durmak gerekir. Sıcak günlerde bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak gerekmektedir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Hava kalitesinin düşük olduğu günlerde, hassas grupların açık hava aktivitelerini sınırlamaları önerilir.

Mersin'deki hava koşulları önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecektir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Buna göre planlama yapmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için gereklidir.

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hava durumu Mersin
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