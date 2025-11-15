HABER

Mersin 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 29°C'ye çıkarken, nem oranının yüksekliği hissedilen sıcaklığı 33°C'ye yükseltebilir. 16-18 Kasım tarihleri arasında sıcaklık 22-25°C seviyelerinde seyredecek. Vatandaşların, güneşin en dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaları ve koruyucu giysiler kullanmaları önerilmektedir. Bu önlemler, sağlığı korumak için büyük önem taşımaktadır.

Cansu Akalp

Mersin'de 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C civarında olması bekleniyor. Kıyı şeridinde nem oranı yüksek. Bu durum hissedilen sıcaklığın 33°C'ye kadar çıkmasına neden olabilir. Rüzgar güneydoğudan hafif eser. Toroslar çevresinde kısa süreli bulut geçişleri görülebilir. Ancak yağış beklenmiyor.

16 Kasım Pazar günü hava sıcaklığı 22°C olacak. 17 Kasım Pazartesi günü ise 24°C, 18 Kasım Salı günü 25°C civarında olması tahmin ediliyor. Nem oranı kıyı bölgelerinde yüksek kalmaya devam edecek. Bu durum hissedilen sıcaklığın artmasına yol açabilir. Rüzgar hafif ve güneydoğudan esecek. Toroslar çevresinde bulut geçişleri görülecek. Ancak yağış beklenmiyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmamak en iyisidir. Dışarı çıkarken geniş kenarlı şapka takmak gerekmektedir. Koruyucu giysiler giymek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını önler. Serin kalmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Gerekirse serin ortamlarda dinlenmek önemlidir. Bu önlemler, sıcak ve nemli hava koşullarında sağlığı korumak için gereklidir.

