Mersin 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32°C civarında, gece ise 24°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %60 seviyelerinde. Rüzgarın hızı ise 14.8 km/saat olarak bekleniyor. Bu koşullar, yazın tipik sıcak ve nemli havasını yansıtıyor.

16 Temmuz Çarşamba günü şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 32°C, gece sıcaklığı 24°C civarında olacak. 17 Temmuz Perşembe günü hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıklar yine gündüz 32°C, gece 24°C olarak tahmin ediliyor. 18 Temmuz Cuma günü de kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar gündüz 33°C, gece ise 23°C seviyelerinde seyredecek.

Bu dönemde, özellikle 16 Temmuz'daki şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınlarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Açık alanlarda bulunurken ani yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı. Mümkünse kapalı alanlara geçilmelidir. Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içilmesi de gereklidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, vücudun su kaybını dengelemek için sıvı alımına özen gösterilmelidir.

Mersin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşulları devam edecek. Ancak 16 Temmuz'da şiddetli yağışlar bekleniyor. Hava durumunu yakından takip etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, olumsuz hava koşullarından korunmak açısından faydalı olacaktır.