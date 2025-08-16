HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Mersin 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Mersin'de 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C civarında, gece ise 23°C civarında bekleniyor. Nem oranı %62 ile %72 arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden saatte 11 km ile 22 km arasında esecek.

Benzer hava koşulları önümüzdeki günlerde de devam edecek. 17 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 33°C, 18 Ağustos Pazartesi günü 31°C, 19 Ağustos Salı günü 32°C ve 20 Ağustos Çarşamba günü 32°C civarında olacak. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda fazla kalmaktan kaçınmak gerekir. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt koruması sağlar. Aşırı sıcaklarda ağır fiziksel aktivitelerden uzak durmak da sağlık açısından önemlidir.

Sıcak hava koşulları önümüzdeki günlerde devam edecek. Bu önlemleri alarak hem kendinizi hem de çevrenizdekileri koruyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
26 yıldır dinmeyen acı: "Biz mi kurtulduk, ölenler mi kurtuldu acaba?"26 yıldır dinmeyen acı: "Biz mi kurtulduk, ölenler mi kurtuldu acaba?"
Dünyada çok az rastlanan olay: Türkiye'de ilk kez görüldü!Dünyada çok az rastlanan olay: Türkiye'de ilk kez görüldü!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yıldız isimden maç sonu hiç beklenmedik sözler! "Sadece Icardi ve Osimhen yok"

Yıldız isimden maç sonu hiç beklenmedik sözler! "Sadece Icardi ve Osimhen yok"

YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Düğünde karşılaştı, eşinin eski nişanlısını ekmek bıçağıyla öldürdü

Düğünde karşılaştı, eşinin eski nişanlısını ekmek bıçağıyla öldürdü

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

31 Mart sonrası 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!

31 Mart sonrası 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.