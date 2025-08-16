Mersin 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C civarında, gece ise 23°C civarında bekleniyor. Nem oranı %62 ile %72 arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden saatte 11 km ile 22 km arasında esecek.

Benzer hava koşulları önümüzdeki günlerde de devam edecek. 17 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 33°C, 18 Ağustos Pazartesi günü 31°C, 19 Ağustos Salı günü 32°C ve 20 Ağustos Çarşamba günü 32°C civarında olacak. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda fazla kalmaktan kaçınmak gerekir. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt koruması sağlar. Aşırı sıcaklarda ağır fiziksel aktivitelerden uzak durmak da sağlık açısından önemlidir.

Sıcak hava koşulları önümüzdeki günlerde devam edecek. Bu önlemleri alarak hem kendinizi hem de çevrenizdekileri koruyabilirsiniz.