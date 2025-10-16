HABER

  3. Yaşam

Mersin 16 Ekim Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 16 Ekim 2025 tarihinde hava güneşli ve açık olacak. Sıcaklık 25°C, en düşük ise 14°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 10 km/s ve nem oranı %53 olarak öngörülüyor. Benzer hava koşulları 17 ve 18 Ekim günlerinde de devam edecek. Bu güzel havadan faydalanarak açık hava etkinliklerinizi planlayabilir, güneş ışığının tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. İşte detaylar...

Sedef Karatay

16 Ekim 2025 Perşembe günü Mersin'in hava koşulları elverişli olacak. Gün boyunca hava güneşli ve açık kalacak. En yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık ise 14°C civarında olacak. Rüzgar hızı 10 km/s civarında seyredecek. Nem oranı %53 civarında kalacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için ideal bir fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde 17 Ekim Cuma ve 18 Ekim Cumartesi günlerinde de benzer hava bekleniyor. Her iki gün de güneşli ve açık olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise 25-26°C arasında değişecek. Rüzgar hızı 6-10 km/s arasında kalacak. Nem oranları %52-54 civarında seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir hava durumu anlamına geliyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Gün boyunca güneş ışığından yararlanmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmanız iyi olacaktır. Cildinizi korumak adına güneş kremi sürmekte fayda var. Ayrıca bol su içmek, vücudunuzun susuz kalmasını önler. Hafif ve rahat kıyafetler tercih ederek konforunuzu artırabilirsiniz. Rüzgarın hafif olacağı bu günlerde açık hava sporları yapmak için ideal bir ortam mevcut.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşulları elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirmenizi öneririm. Açık hava etkinliklerinizi planlayabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz.

