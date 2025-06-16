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Mersin 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 16 Haziran Pazartesi hava durumu genellikle güneşli olacak.

Mersin 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mersin'de 16 Haziran Pazartesi 2025 günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 31°C, gece ise 20°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 17 Haziran Salı günü gündüz sıcaklık 31°C, gece 23°C olacak. 18 Haziran Çarşamba günü ise gündüz 33°C, gece 22°C gerçekleşecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu nedenle güneş çarpmaları riski artmaktadır. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, gölgede kalmaları ya da koruyucu önlemler almaları önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar, vücutta su kaybını hızlandırabilir. Bu durumu önlemek için gün boyunca bol su içmek önemlidir. Alkollü içeceklerden ise kaçınılmalıdır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekir. Aşırı sıcaklardan korunmaları gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceğini unutmamak gerekir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak önemlidir. Klima kullanımını minimumda tutmak çevreye katkı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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