Mersin 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 17 Ekim 2025 tarihli hava durumu, genel olarak güneşli ve sıcak bir gün vaat ediyor. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık ise 26°C olarak bekleniyor. Hava nem oranı %34 düzeyinde seyredecek. Bu tarihin ardından, 18 Ekim'de havanın bulutlu olması ve sıcaklıkların 15°C ile 25°C arasında değişmesi öngörülüyor. Giyimde hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor.

Mersin 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Mersin'de 17 Ekim 2025 Cuma günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 26°C civarında olacak. Nem oranı %34, rüzgar hızı ise 9.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:51, gün batımı saati ise 18:02'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 18 Ekim Cumartesi günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklık 15°C ile 25°C arasında değişecek. 19 Ekim Pazar günü tekrar güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 16°C ile 25°C arasında seyredecek. 20 Ekim Pazartesi günü hava yeniden daha bulutlu hale gelecek. Sıcaklık 16°C ile 24°C arasında olacak.

Bu dönemde sıcaklık genellikle 14°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %34 ile %53 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 5.8 km/saat ile 9.1 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamak önemlidir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmanızı öneririm. Nem oranının değişkenliği nedeniyle hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgar hızı düşük olacağı tahmin edilse de, ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hafif bir rüzgarlık veya mont bulundurmanızda fayda var.

