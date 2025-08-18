HABER

Mersin 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 18 Ağustos Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak.

Doğukan Akbayır

Mersin'de 18 Ağustos Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 31°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bunaltıcı olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 22°C'ye düşmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 19 Ağustos Salı günü sıcaklık 31°C, 20 Ağustos Çarşamba günü 33°C, 21 Ağustos Perşembe günü ise 34°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıda geldiği saatlerde dışarıda olmak cilt sağlığı açısından risklidir. Öğle saatlerinde gölgede kalmak veya iç mekanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giyinmek ve şemsiye bulundurmak olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

Sıcak havalarda, vücut su kaybını dengelemek için bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak da gereklidir. Ayrıca, aşırı sıcakların elektrik altyapısı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Elektrikli cihazların aşırı yüklenmesini önlemek için gereksiz cihazları kapalı tutmak faydalı olacaktır.

Mersin'de sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde, kişisel sağlığı korumak ve olası olumsuzlukları en aza indirmek için gerekli önlemleri almak önemlidir.

