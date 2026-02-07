Siyasette gündem ittifak! 'Birlik meşalesi' yandı: İYİ Parti, Yeniden Refah ve Saadet...

Son dönemde siyasetin gündeminde gerçekleştirilmesi muhtemel ittifaklar var. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun da açık açık verdiği 'Birlik meşalesi' mesajının ardından muhalefette partiler karşılıklı işbirliği arayışında. İşte tüm detaylar!

İYİ PARTİ - ANAHTAR PARTİ - DEMOKRAT PARTİ İTTİFAK MI KURULUYOR?

Kulislerde, İYİ Parti, Anahtar Parti ve Demokrat Parti ile de temasların sürdüğü konuşuluyor.

MİLLİ GÖRÜŞ-İYİ PARTİ YAKINLAŞMASI

Saadet ve Yeniden Refah Partileri, İYİ Parti ile ittifaka sıcak bakıyor. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, 1991’deki Refah Partisi-Milliyetçi Çalışma Partisi-Islahatçı Demokrasi Partisi ittifakını örnek göstererek, “Milli Görüş-İYİ Parti ittifakı olabilir” dedi.

DERVİŞOĞLU'NDAN 'BİRLİK MEŞALESİ' MESAJI

Cumhuriyet'in haberine göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, görüşmelerin süreceğini ve ilerleyen toplantılarda somut konuların ele alınacağını açıkladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise, “Sağ merkez siyaseti yeniden ayağa kaldırabilmek için bir birlik meşalesi yakacağım” ifadelerini kullandı. Genel başkanlar düzeyindeki temasların yanı sıra il başkanlıkları seviyesinde de iki partinin yöneticilerinin bir araya geldiği biliniyor.

Üçüncü yol arayışındaki bazı partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olacaklarını açıkladı; bu da ittifakın yalnızca cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden yürümeyeceğini gösteriyor.