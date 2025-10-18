HABER

Mersin 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 18 Ekim 2025 günü güneşli ve sıcak hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 26°C civarında, akşam ise 15°C'ye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %30 seviyesinde olacak. 19 Ekim Pazar hava koşullarının benzer kalması bekleniyor. 20 Ekim'de 27°C'ye kadar çıkan sıcaklıklar ve 21 Ekim'de bulutlu hava öne çıkacak. Açık hava etkinlikleri için dikkatli olunması, şapka ve güneş kremi kullanılması önerilmektedir. İşte detaylar...

Mersin'de 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C civarlarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 15°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %30 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 6.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:53'tür. Gün batımı ise 18:02 olarak hesaplanmıştır.

19 Ekim Pazar günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülmektedir. Sıcaklık gündüz 26°C, gece ise 16°C civarında olacak. 20 Ekim Pazartesi günü, hava yer yer güneşli olacak. Sıcaklıklar 27°C'ye kadar çıkabilir. 21 Ekim Salı günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkat etmesi gerekir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmak iyi bir fikirdir.

