Mersin 18 Kasım Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 18-21 Kasım tarihleri arasında hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 23-26°C aralığında seyredecek. Nem oranının %61 civarında olması, hissedilen sıcaklıkları artırabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için güneşten korunmak önemli. Hafif rüzgarlar bekleniyor, deniz kenarında vakit geçirenlerin su sıcaklığını dikkate alması faydalı. Gün doğumu ve batımı saatlerine göre plan yapmayı unutmamak gerekiyor.

Ufuk Dağ

Mersin'de 18 Kasım 2025 Salı günü hava koşulları açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Nem oranı %61 seviyelerinde olacak. Rüzgarlar hafif esecek, hızı yaklaşık 9.3 km/h olacak. Gün doğumu saat 07:23, gün batımı ise 17:30 olarak bekleniyor.

19 Kasım Çarşamba günü benzer şekilde açık ve güneşli hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıkların 24°C civarında olacağı tahmin ediliyor. 20 Kasım Perşembe günü hava biraz daha bulutlanacak. Ancak yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların 26°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. 21 Kasım Cuma günü ise hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C civarında olacak.

Bu dönem genel olarak ılıman ve güneşli geçecek. Nem oranının yüksek olması hissedilen sıcaklıkları artırabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Uygun kıyafetler giymeleri ve bol su tüketmeleri gerektiği unutulmamalıdır. Rüzgarların hafif olması tahmin ediliyor. Deniz kenarında vakit geçireceklerin deniz suyu sıcaklığını dikkate alması faydalı olacaktır.

Gün doğumu ve batımı saatlerine dikkat ederek planlarınızı yapabilirsiniz. Sabaha ve akşama yakın saatlerde hava daha serin olabilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka bulundurmak yararlı olacaktır. Hava koşullarının ani değişebileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur.

