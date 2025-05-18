Mersin 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, sabah bulutlu başlayacak. Ancak güneş yüzünü gösterecek. En yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık ise 17°C olarak bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalarına özgü Akdeniz iklim koşullarını yansıtıyor.

19 Mayıs Pazartesi günü hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. 20 Mayıs Salı günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 25°C civarında olacak. Bu dönemde hava koşullarının ılıman ve güneşli olması öngörülüyor.

21 Mayıs Çarşamba günü için hava tahminleri, muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlarını işaret ediyor. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır.

Mersin'de Mayıs ayı boyunca hava genellikle ılıman ve güneşli. Ortalama sıcaklık gündüzleri 22°C, geceleri ise 13°C civarında. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmanız tavsiye edilir.

Mayıs ayında deniz suyu sıcaklığı ortalama 22°C'dir. Bu sıcaklık, denize girmek için uygundur. Deniz kenarında vakit geçirirken, güneşin zararlı etkilerinden korunmalısınız. Düzenli olarak güneş kremi uygulayın ve bol su içmeyi unutmayın.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Ancak 21 Mayıs'ta olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanızda fayda var. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurun. Uygun önlemleri almak, sağlığınız ve konforunuz açısından önemlidir.