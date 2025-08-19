HABER

Mersin 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Çiğdem Sevinç

Mersin'de 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında, akşam saatlerinde ise 30°C civarında bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %64 ile %77 arasında değişecek. Rüzgar doğudan saatte 16 km hıza başlayacak. Rüzgar, güneyden saatte 24 km hıza ulaşacak. Gece saatlerinde hafif yağışlar görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 20 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 33°C, 21 Ağustos Perşembe günü 34°C, 22 Ağustos Cuma günü ise 33°C civarında olacak. Gündüzleri hava genellikle güneşli kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 24°C ile 25°C arasında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Evde kalınması gereken saatlerde serin ve gölge alanlarda vakit geçirilmesi ya da klima ve vantilatör kullanmak rahatlama sağlayacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri alarak hem sağlığınızı koruyabilir hem de yazın tadını çıkarabilirsiniz.

