Bakan Tunç'tan Atlas Çağlayan açıklaması! "Hak ettikleri cezayı alacaklar"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da öldürülen Atlas Çağlayan ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ifade ederek "Fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.

İstanbul'da Atlas Çağlayan'ın bıçaklı saldırı sonucu hayatının kaybetmesiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi. Bakan Tunç açıklamasında "Soruşturma ve yargılama süreçlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüleceğinden, fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır." dedi.

Bakan Tunç'un açıklamasından satır başları:

"İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan evladımızın acısı, hepimizin yüreğini yakmıştır.

Atlas evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.

Bu elim olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk andan itibaren tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şüpheli şahıs, "kasten öldürme" suçundan gözaltına alınmış, adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca Atlas evladımızın ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli de "nitelikli tehdit" suçundan tutuklanmıştır.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Soruşturma ve yargılama süreçlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüleceğinden, fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Şiddetin önlenmesi, suça karşı caydırıcı yaptırımların uygulanması, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması bizler için hayati bir sorumluluktur.

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, çocuklarımızın eğitim, aile ve sosyal çevre içinde sağlıklı biçimde desteklenerek toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir.

Komisyonun ortaya koyacağı tespitler doğrultusunda, Adalet Bakanlığı olarak gerek Türk Ceza Kanunumuzda gerekse ilgili mevzuattaki düzenlemelere yönelik çalışmalarımızı gecikmeksizin hayata geçirecek, atılması gereken adımları aziz milletimizin huzur ve güvenliğini güçlendirecek bir anlayışla kararlılıkla atacağız.

Bu tür acı hadiselerin tekrar yaşanmaması için; kamu düzenini bozmaya çalışan sokak çetelerine, şiddeti öven anlayışlara ve toplumu tehdit eden her türlü yapıya karşı mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz."

19 Ocak 2026
19 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA
