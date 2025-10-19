HABER

Mersin 19 Ekim Pazar hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 19 Ekim 2025 Pazar günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklığın 27°C civarında seyredeceği belirtiliyor. 20 Ekim Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava ile sıcaklığın 26°C olacağı, 21 Ekim Salı ise yer yer sağanak yağışların görüleceği ifade ediliyor. Bu günlerde açık hava etkinliği planlayanların dikkatli olması, hava durumunu takip etmesi önem taşıyor. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler tercih edilmeli.

Mersin'de 19 Ekim 2025 Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar, 27°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, Akdeniz iklimine uygun bir gün sunacak.

20 Ekim Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar, 26°C civarında kalacak. 21 Ekim Salı günü, yer yer sağanak yağışlar görülmesi muhtemel. Sıcaklıklar bugün de 26°C civarında olacak.

22 Ekim Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 24°C civarına düşecek. Salı günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Hava durumunu yakından takip etmek önem kazanıyor.

Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirecekler uygun kıyafetler giymeli. Gerekirse yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yağmurlar, yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı. Hız limitlerine uyulmalıdır.

Günlük hava durumu tahminleri planlarınıza yardımcı olabilir. Ancak hava koşulları aniden değişebilir. Güncel bilgileri düzenli kontrol etmek en doğrusu olacaktır. Gerekirse esnek planlar yapmak da önemlidir.

