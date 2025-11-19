Mersin 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 19 Kasım 2025 Çarşamba günü açık ve güneşli bir hava bekliyor. Gün boyunca en düşük sıcaklık 13°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 24°C civarında seyredecek. Nem oranı %53 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 8.4 km/saat olacak. Gün doğumu 07:23, gün batımı ise 17:29'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 20 Kasım Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık ise 26°C civarında olacak. 21 Kasım Cuma günü hava çok bulutlu geçecek. En düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık 27°C tahmin ediliyor. 22 Kasım Cumartesi günü ise yüksek bulutlar arasında güneş gözükebilir. En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek 27°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Bulutlu ve çok bulutlu günlerde ani hava değişimlerine dikkat edilmelidir. Günlük planlar yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalıdır. Uygun kıyafet ve ekipman seçimi yapılmalıdır. Rüzgar hızının artabileceği unutulmamalıdır, açık alanlarda güvenlik sağlanmalıdır.