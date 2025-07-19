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Mersin 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Mersin 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Mersin'de 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık 22,6°C, en yüksek sıcaklık ise 32°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %56, rüzgar hızı saatte 14 km olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 05:38, gün batımı saati 19:59'dur.

20 Temmuz Pazar günü hava koşulları güneşli ve parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık ise 33°C civarında öngörülüyor. 21 Temmuz Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. En düşük sıcaklık 24°C, en yüksek sıcaklık yine 33°C civarına ulaşacak. 22 Temmuz Salı günü hava koşulları çoğunlukla güneşli kalacak. En düşük sıcaklık 24°C, en yüksek sıcaklık ise 34°C olarak bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olacağı, nem oranının ise belirli seviyelerde kalacağı düşünülüyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmeleri önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak ve güneş koruyucu ürünler uygulamak gereklidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yapabileceği unutulmamalıdır. Gerekli durumlarda serin ortamlarda bulunmak da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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