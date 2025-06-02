Mersin 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 2 Haziran Pazartesi 2025 günü hava durumu, gün boyunca bir veya iki kısa süreli sağanak yağış ile güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 26°C, gece ise 16°C civarında olacak. Nem oranı %65 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 14 km/saat tahmin ediliyor.

3 Haziran Salı günü yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz 27°C, gece ise 17°C olacak. Nem oranı %68, rüzgar hızı ise 14.8 km/saat tahmin ediliyor.

4 Haziran Çarşamba günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 29°C, gece ise 19°C olacak. Nem oranı %69, rüzgar hızı ise 13.7 km/saat olarak tahmin ediliyor.

5 Haziran Perşembe günü bol güneş ışığı altında sıcaklık gündüz 30°C, gece ise 20°C civarında olacak. Nem oranı %68, rüzgar hızı ise 13.3 km/saat tahmin ediliyor.

Mersin'de Haziran ayı genellikle sıcak ve nemli geçer. Ortalama gündüz sıcaklıkları 25-30°C, gece sıcaklıkları ise 17-20°C arasında değişir. Nem oranı %60-70 civarındadır.

Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağış görülen günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerekmektedir. Sürüş esnasında dikkatli olmak da önemlidir. Sıcak günlerde bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Yüksek nem oranında klima veya vantilatör kullanmak, aşırı nemin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.