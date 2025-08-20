HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Mersin 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Mersin'de 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C civarına düşecek. Nem oranı gün boyunca %64 ile %77 arasında değişecek. Rüzgar doğudan saatte 16 km hıza başlayacak. Daha sonra güneyden saatte 24 km hıza ulaşacak.

21 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 34°C olması bekleniyor. 22 Ağustos Cuma günü ise sıcaklığın 33°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Gündüzleri hava genellikle güneşli kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 24°C ile 25°C arasında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Bu yöntemler, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Evde kalınması gereken saatlerde serin ve gölge alanlarda vakit geçirmek, klima ya da vantilatör kullanmak rahatlama sağlar.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilir, yazın tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük mağazalardan çaldı, internetten sattı: Aylık 70 bin TL kazanan hırsız yakalandı!Büyük mağazalardan çaldı, internetten sattı: Aylık 70 bin TL kazanan hırsız yakalandı!
Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara 20 bin lira cezaKarabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara 20 bin lira ceza

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur zammında kritik gelişme! Anlaşma sağlanamadı, Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

Memur zammında kritik gelişme! Anlaşma sağlanamadı, Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Karısını öldürdü, 7 ayda tahliye oldu!

Karısını öldürdü, 7 ayda tahliye oldu!

2 aylık kocasını bıçaklayarak öldürdü!

2 aylık kocasını bıçaklayarak öldürdü!

SON DAKİKA | İsrail Gazze işgal planını onayladı! 60 bin asker göreve çağrıldı

SON DAKİKA | İsrail Gazze işgal planını onayladı! 60 bin asker göreve çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.