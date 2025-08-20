Mersin 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C civarına düşecek. Nem oranı gün boyunca %64 ile %77 arasında değişecek. Rüzgar doğudan saatte 16 km hıza başlayacak. Daha sonra güneyden saatte 24 km hıza ulaşacak.

21 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 34°C olması bekleniyor. 22 Ağustos Cuma günü ise sıcaklığın 33°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Gündüzleri hava genellikle güneşli kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 24°C ile 25°C arasında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Bu yöntemler, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Evde kalınması gereken saatlerde serin ve gölge alanlarda vakit geçirmek, klima ya da vantilatör kullanmak rahatlama sağlar.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilir, yazın tadını çıkarabilirsiniz.