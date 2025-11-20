HABER

Mersin 20 Kasım Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de hava durumu 20 Kasım 2025'te kapalı ve bulutlu olacak, sıcaklık 25°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %26, rüzgar hızı ise 4.21 km/saat olarak tahmin ediliyor. 21 Kasım Cuma günü hava açık olacak, sıcaklık 26°C ile 19°C arasında seyredecek. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve su tüketiminde dikkatli olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri için esneklik, ani hava değişimlerine karşı hazırlık gerektirecektir. İşte detaylar...

Mersin'de 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava koşulları genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 25°C civarında olacak. En düşük sıcaklık ise 18°C'yi bulacak. Nem oranı %26 tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4.21 km/saat olarak öngörülüyor. Hava sıcaklığı 23°C civarında hissedilecek.

21 Kasım Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklık 26°C ile 19°C arasında değişecek. 22 Kasım Cumartesi günü ise hava kapalı kalmaya devam edecek. Sıcaklık 25°C ile 20°C arasında olacak. 23 Kasım Pazar günü de benzer hava koşulları bekleniyor. Hava kapalı ve sıcaklık 24°C ile 19°C arasında seyredecek.

Açık havada vakit geçirenlerin güneş ışınlarına karşı dikkatli olmaları önemlidir. Günlük aktivitelerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Uygun kıyafetler tercih etmek cilt sağlığını koruyacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle su tüketimine dikkat edilmeli. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak vücut sağlığını destekleyecektir.

Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak hava koşullarının ani değişimlere açık olabileceğini unutmamak gerekir. Planlanan etkinlikleri hava durumuna göre esnek bir şekilde düzenlemek uygun olacaktır. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak olumsuz sürprizleri önleyecektir.

hava durumu Mersin
