HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 32°C olacak. İşte detaylar...

Mersin 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mersin'de 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32°C civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C ile 25°C arasında seyredecek. Nem oranı ise %64 ile %77 arasında değişecek. Rüzgar doğudan saatte 16 km hıza başlayacak. Daha sonra güneyden saatte 24 km hıza ulaşması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 22 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 33°C civarında olması tahmin ediliyor. Gündüz hava genellikle güneşli kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar yine 24°C ile 25°C arasında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka takmak da cilt koruması açısından önemlidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur.

Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir. Evde kalınması gereken saatlerde serin ve gölge alanlarda vakit geçirilmesi önemlidir. Klima ve vantilatör kullanmak da rahatlama sağlayacaktır. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri alarak hem sağlığınızı koruyabilir hem de yazın tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattıTBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı
Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandıYer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

Mourinho'dan yıldız isme eleştiri! Tur şansını da açıkladı...

Mourinho'dan yıldız isme eleştiri! Tur şansını da açıkladı...

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Kayalıklardan düştü denildi, cesedi babasının arabasında bulundu

Kayalıklardan düştü denildi, cesedi babasının arabasında bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.