Mersin 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32°C civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C ile 25°C arasında seyredecek. Nem oranı ise %64 ile %77 arasında değişecek. Rüzgar doğudan saatte 16 km hıza başlayacak. Daha sonra güneyden saatte 24 km hıza ulaşması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 22 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 33°C civarında olması tahmin ediliyor. Gündüz hava genellikle güneşli kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar yine 24°C ile 25°C arasında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka takmak da cilt koruması açısından önemlidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur.

Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir. Evde kalınması gereken saatlerde serin ve gölge alanlarda vakit geçirilmesi önemlidir. Klima ve vantilatör kullanmak da rahatlama sağlayacaktır. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri alarak hem sağlığınızı koruyabilir hem de yazın tadını çıkarabilirsiniz.