Mersin 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklık 22°C ile 31°C arasında olacaktır. Rüzgar güneyden, saatte yaklaşık 14 km hızla esecektir. Nem oranı %65 civarında tahmin edilmektedir.

22 Haziran 2025 Pazar günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 21°C ile 31°C arasında olacaktır. Rüzgar güneyden, saatte yaklaşık 15 km hızla esecek. Nem oranı %63 civarında öngörülmektedir.

23 Haziran 2025 Pazartesi günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 22°C ile 30°C arasında değişmesi beklenmektedir. Rüzgar güneyden, saatte yaklaşık 15 km hızla esecek. Nem oranı %61 civarında tahmin edilmektedir.

24 Haziran 2025 Salı günü, hava parlak güneş ışığı altında, 24°C ile 33°C arasında sıcaklık beklenmektedir. Rüzgar güneyden, saatte yaklaşık 15 km hızla esecek. Nem oranı %59 civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Özellikle Pazar günü yağışların etkisi dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir.

Sıcaklığın artacağı günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri önerilir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak, su geçirmez ayakkabılar giymek ve şemsiye taşımak gibi önlemler alınabilir.

Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Uçabilecek eşyaların sabitlenmesi sağlanmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlık ve güvenlik açısından önem taşır.