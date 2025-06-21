HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir.

Mersin 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mersin'de, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklık 22°C ile 31°C arasında olacaktır. Rüzgar güneyden, saatte yaklaşık 14 km hızla esecektir. Nem oranı %65 civarında tahmin edilmektedir.

22 Haziran 2025 Pazar günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 21°C ile 31°C arasında olacaktır. Rüzgar güneyden, saatte yaklaşık 15 km hızla esecek. Nem oranı %63 civarında öngörülmektedir.

23 Haziran 2025 Pazartesi günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 22°C ile 30°C arasında değişmesi beklenmektedir. Rüzgar güneyden, saatte yaklaşık 15 km hızla esecek. Nem oranı %61 civarında tahmin edilmektedir.

24 Haziran 2025 Salı günü, hava parlak güneş ışığı altında, 24°C ile 33°C arasında sıcaklık beklenmektedir. Rüzgar güneyden, saatte yaklaşık 15 km hızla esecek. Nem oranı %59 civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Özellikle Pazar günü yağışların etkisi dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir.

Sıcaklığın artacağı günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri önerilir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak, su geçirmez ayakkabılar giymek ve şemsiye taşımak gibi önlemler alınabilir.

Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Uçabilecek eşyaların sabitlenmesi sağlanmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlık ve güvenlik açısından önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘İsrail haydutluk yapıyor, Netanyahu çetesi diplomasi istemiyor’Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘İsrail haydutluk yapıyor, Netanyahu çetesi diplomasi istemiyor’
Bakan Fidan net konuştu: Bölgede İsrail sorunu varBakan Fidan net konuştu: Bölgede İsrail sorunu var

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
YKS'ye geç kalan aday isyan etti

YKS'ye geç kalan aday isyan etti

Yine aynı manzara! Kimi ağladı, kiminin rahatlığı şaşırttı

Yine aynı manzara! Kimi ağladı, kiminin rahatlığı şaşırttı

Nükleer tesis vuruldu, hemen açıklama geldi

Nükleer tesis vuruldu, hemen açıklama geldi

2 ilde peş peşe deprem! "Uykudan uyandırdı"

2 ilde peş peşe deprem! "Uykudan uyandırdı"

Kadının boğazına bıçak dayayıp gasp etti: Altın bilezikleri sahte sanıp almadı!

Kadının boğazına bıçak dayayıp gasp etti: Altın bilezikleri sahte sanıp almadı!

Ankara'da lityum fabrikasında gaz sızıntısı! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da lityum fabrikasında gaz sızıntısı! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi hastaneye kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.