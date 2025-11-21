Mersin 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu, bulutlarla birlikte güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık, en yüksek 28°C, en düşük 18°C civarında seyredecek. Nem oranı %44, rüzgar hızı 10.1 km/saat ve atmosfer basıncı 1020.8 mb olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:25, gün batımı saati ise 17:27'dir.

Cumartesi günü, 22 Kasım 2025'te, yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. Sıcaklıklar yine 28°C ile 18°C arasında olacak. Pazar günü, 23 Kasım 2025, puslu bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar aynı şekilde 28°C ile 18°C arasında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava ılıman ve güneşli geçecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunuyor. Ancak, hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalı olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu yüzden, kat kat giyinmek iyi bir fikirdir. Gerektiğinde bir ceket bulundurmakta fayda vardır. Gün içinde güneş ışınlarının etkili olabileceğini de unutmamak gerekir. Bu sebeple, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Ayrıca, şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın hızı 10.1 km/saat civarında olacak. Bu da hafif rüzgarlı bir hava anlamına gelir.

Açık hava etkinlikleri planlarken rüzgar etkisini göz önünde bulundurmalısınız. Gerektiğinde uygun önlemler almak önemlidir. Son olarak, hava koşullarının değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmekte fayda var. Planlarınızı buna göre esnek tutmak en iyisi olacaktır.