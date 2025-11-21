HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu, bulutlarla birlikte güneşli geçecek. Gün içinde sıcaklık 28°C, gece en düşük değeri ise 18°C olacak. Nem oranı %44 seviyesinde, rüzgar hızı 10.1 km/saat olarak ölçülecek. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebileceği için kat kat giyinmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Hafta sonu bulutlu bir hava bekleniyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek iyi bir seçenek.

Mersin 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Mersin'de 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu, bulutlarla birlikte güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık, en yüksek 28°C, en düşük 18°C civarında seyredecek. Nem oranı %44, rüzgar hızı 10.1 km/saat ve atmosfer basıncı 1020.8 mb olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:25, gün batımı saati ise 17:27'dir.

Cumartesi günü, 22 Kasım 2025'te, yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. Sıcaklıklar yine 28°C ile 18°C arasında olacak. Pazar günü, 23 Kasım 2025, puslu bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar aynı şekilde 28°C ile 18°C arasında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava ılıman ve güneşli geçecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunuyor. Ancak, hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalı olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu yüzden, kat kat giyinmek iyi bir fikirdir. Gerektiğinde bir ceket bulundurmakta fayda vardır. Gün içinde güneş ışınlarının etkili olabileceğini de unutmamak gerekir. Bu sebeple, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Ayrıca, şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın hızı 10.1 km/saat civarında olacak. Bu da hafif rüzgarlı bir hava anlamına gelir.

Açık hava etkinlikleri planlarken rüzgar etkisini göz önünde bulundurmalısınız. Gerektiğinde uygun önlemler almak önemlidir. Son olarak, hava koşullarının değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmekte fayda var. Planlarınızı buna göre esnek tutmak en iyisi olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepkiDışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki
Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.