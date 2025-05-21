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Mersin 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 21 Mayıs Çarşamba hava durumuna göre bol güneş ışığıyla birlikte sıcaklıkların 28°C civarında olması bekleniyor.

Mersin 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mersin'de 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığıyla birlikte sıcaklıkların 28°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Mayıs ayı iklimine uygundur. Gündüzler sıcak, geceler ise serin geçecektir.

22 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklıklarının 32°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Bu gün hafif yağmur ihtimali de bulunuyor. 23 ve 24 Mayıs Cuma ve Cumartesi günlerinde, sıcaklıkların 31°C ve 29°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bulutlu ve güneşli hava koşullarının hakim olması muhtemel.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıkların etkisiyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak önerilir. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir.

Hafif yağmur ihtimali olan günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak, olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutarak, ani değişimlere uyum sağlamaya çalışın.

Yüksek nem oranları ve sıcaklıklar nedeniyle, hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebileceğini unutmamak gerekir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar, serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeye özen göstermelidir. Bu, aşırı sıcaklardan korunmaları açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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