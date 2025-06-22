Mersin 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıklar 31°C, gece ise 21°C civarında seyredecek. Nem oranı %63, rüzgar hızı 15.1 km/saat olarak bekleniyor.

23 Haziran Pazartesi günü hava, çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 31°C, gece 23°C civarında olacak. 24 Haziran Salı günü, parlak güneş ışığı altında gündüz sıcaklıkları 33°C, gece ise 22°C olarak tahmin ediliyor. 25 Haziran Çarşamba günü de benzer şekilde, gündüz sıcaklıkları 33°C, gece 21°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde olacak. Nem oranı da önemli ölçüde artacak. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesi baş dönmesi, halsizlik ve bayılma gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak ve gerektiğinde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir.

Yüksek nem oranı terlemenin etkinliğini azaltarak vücut ısısını düzenlemeyi zorlaştırabilir. Nemli ortamlardan uzak durmak ve serin yerlerde vakit geçirmek de önemlidir. Sıcak ve nemli hava koşulları, kalp ve solunum rahatsızlıkları olan kişiler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu tür sağlık sorunları olanların daha dikkatli olmaları gerekir. Gerekirse bir sağlık profesyoneline danışmaları önerilir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlarınızı buna göre düzenlemek en sağlıklı yaklaşım olacaktır.