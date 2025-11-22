HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava ılık ve güneşli geçecek. Akdeniz ikliminin özelliklerini taşıyan bu günde sıcaklık 28-29°C dolaylarında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Hafif rüzgarların esse de yağış beklenmiyor. Deniz suyu sıcaklığı 24-25°C, denize girmek için uygun bir ortam sunuyor. Pazar günü benzer koşullar devam ederken, sonraki günlerde sıcaklıklar düşecek, bu nedenle su tüketimi ve güneşten korunma önem kazanmaktadır.

Mersin 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Mersin'de 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu ılık ve güneşli olacak. Bu, Akdeniz Bölgesi'nin tipik özelliklerini yansıtmaktadır. Gün boyunca hava sıcaklığı 28-29°C civarında kalacak. Nem oranı ise yüksek olacak. Rüzgar güney yönlerden hafif bir şekilde esecek. Toroslar bölgesinde hafif bulut geçişleri yaşanabilir. Ancak, yağış beklenmemektedir. Deniz suyu sıcaklığı 24-25°C arasında olacak. Bu sıcaklık, denize girenler için uygun bir ortam oluşturacaktır.

23 Kasım Pazar günü benzer hava koşulları devam edecek. 24 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklığı 25-26°C seviyelerine düşecek. 25 Kasım Salı günü ise hava sıcaklığı 20-21°C civarına gerileyecek. Bu dönemde yüksek nem oranı, terleme yoluyla vücut su kaybını artırabilir. Yeterince su içmek önemlidir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş ışınları öğle saatlerinde dik açıyla gelecektir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından yararlı olacaktır.

Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunmaktadır. Ancak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gribi atlattınız mı? Asıl tehlike şimdi başlıyorGribi atlattınız mı? Asıl tehlike şimdi başlıyor
Uzun namlulu silahla birini öldürdü! Nefes kesen kovalamacaUzun namlulu silahla birini öldürdü! Nefes kesen kovalamaca

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.