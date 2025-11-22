Mersin 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu ılık ve güneşli olacak. Bu, Akdeniz Bölgesi'nin tipik özelliklerini yansıtmaktadır. Gün boyunca hava sıcaklığı 28-29°C civarında kalacak. Nem oranı ise yüksek olacak. Rüzgar güney yönlerden hafif bir şekilde esecek. Toroslar bölgesinde hafif bulut geçişleri yaşanabilir. Ancak, yağış beklenmemektedir. Deniz suyu sıcaklığı 24-25°C arasında olacak. Bu sıcaklık, denize girenler için uygun bir ortam oluşturacaktır.

23 Kasım Pazar günü benzer hava koşulları devam edecek. 24 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklığı 25-26°C seviyelerine düşecek. 25 Kasım Salı günü ise hava sıcaklığı 20-21°C civarına gerileyecek. Bu dönemde yüksek nem oranı, terleme yoluyla vücut su kaybını artırabilir. Yeterince su içmek önemlidir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş ışınları öğle saatlerinde dik açıyla gelecektir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından yararlı olacaktır.

Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunmaktadır. Ancak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlayacaktır.