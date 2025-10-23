HABER

Mersin 23 Ekim Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin, 23 Ekim 2025'te ılıman ve güneşli bir hava bekliyor. Sıcaklık 27°C'ye kadar yükselecek. Cuma günü hafif bulutlarla birlikte aynı sıcaklıklar devam edecek. Cumartesi ise kısmen güneşli bir hava hakim olacakken, Pazar günü sıcaklık 25°C'ye düşecek. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunan Mersin'de, serin sabah ve akşam saatleri için hafif ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu kullanmak ve su tüketimine dikkat etmek önemlidir. İşte detaylar...

Mersin'de 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 27°C'ye kadar yükselecek. Güneşli bir gün dileriz. Cuma günü hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C civarında seyredecek. Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında olacaktır. Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C civarında olacak.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri ve dış mekan planları için uygun bir ortam sunuyor. Hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanızda yarar var. Gündüz saatlerinde güneş ışınları sıcaklıkları artıracak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinliklerinde rahatsızlık yaşanması beklenmiyor.

Mersin'de hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam bulunuyor. Hava koşullarına bağlı olarak önlemler alınmalıdır. Keyifli bir hafta sonu geçirin.

