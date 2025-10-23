Mersin 23 Ekim Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 27°C'ye kadar yükselecek. Güneşli bir gün dileriz. Cuma günü hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C civarında seyredecek. Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında olacaktır. Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C civarında olacak.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri ve dış mekan planları için uygun bir ortam sunuyor. Hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanızda yarar var. Gündüz saatlerinde güneş ışınları sıcaklıkları artıracak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinliklerinde rahatsızlık yaşanması beklenmiyor.

