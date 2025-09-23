HABER

Mersin 23 Eylül Salı hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Mersin 23 Eylül Salı hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatıdan saatte 5 km hızla esecek. Öğle saatlerinde ise güneybatıdan saatte 19 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı ise gün boyunca %69 ile %77 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 24 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığının 30°C olması tahmin ediliyor. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık 28°C, 26 Eylül Cuma günü de 28°C civarında olacak. Rüzgarın hızı ve yönü de benzer şekilde devam edecek.

Bu sıcak ve güneşli havada dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlemler alması gerekmektedir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek oldukça faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşin zararlı etkilerinden korur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak da faydalıdır. Bu önlemler sağlık için gereklidir. Yazın son günlerinin tadını güvenle çıkarmak için bu önerilere dikkat edilmelidir.

