Mersin 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 23 Haziran Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında seyrederken, gece sıcaklıkları 24°C seviyelerine düşecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Nem oranı %74 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 24 Haziran Salı günü gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 25°C civarında olacak. 25 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları 25°C seviyelerinde seyredecek. 26 Haziran Perşembe günü de gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları 25°C civarında olacak. Bu günlerde hava yine açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli havada, güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Açık hava etkinliklerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmamaya özen gösterilmelidir. Bu önlemler, aşırı ısınma ve güneş çarpması risklerini azaltacaktır.