Mersin 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 24 Ekim 2025 Cuma günü hava genel olarak güneşli, parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C civarına yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 19°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar güneyden hafif esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Hafta sonu hava koşulları ılıman kalacak. 25 Ekim Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 26°C, gece ise 18°C civarında olacak. 26 Ekim Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları 17°C seviyelerinde kalacak. Bu durum, hafta sonu etkinlikleri için elverişli bir ortam sağlayacak.

