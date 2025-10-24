HABER

Mersin 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 24 Ekim 2025 Cuma günü hava genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 19°C seviyelerinde kalacak. Hafta sonu hava koşulları ılıman şekilde devam edecek. Cumartesi günü 26°C sıcaklıkla kapalı, Pazar günü ise 25°C ile açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu dönem, uygun hava koşulları sunarken, Cumartesi günü bulutlu hava durumu dikkat gerektirecek.

Mersin'de 24 Ekim 2025 Cuma günü hava genel olarak güneşli, parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C civarına yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 19°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar güneyden hafif esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Hafta sonu hava koşulları ılıman kalacak. 25 Ekim Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 26°C, gece ise 18°C civarında olacak. 26 Ekim Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları 17°C seviyelerinde kalacak. Bu durum, hafta sonu etkinlikleri için elverişli bir ortam sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve açık olacak. Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumuna dikkat etmeleri faydalıdır.

Bu dönemde hava genel olarak ılıman ve açık kalarak etkinlikler için uygun bir dönem sunacak. Ancak, Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumu konusunda dikkatli olmaları gerekecek.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
En Çok Aranan Haberler

