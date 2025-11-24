HABER

Mersin 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 24 Kasım 2025 tarihinde hava hafif yağmurlu ve sıcaklık 27°C olacak. Takip eden günlerde yer yer şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 25°C arasında değişecek. Puslu günlerde dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar, yağışların su baskınları ve trafik kazalarına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların hazırlıklı olmaları, uygun giysiler ve ayakkabılar tercih etmeleri önemli.

Hazar Gönüllü

Mersin'de 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 27°C’ye kadar yükselecek. Bulutlar artacak. Nem oranı %38 olacak. Rüzgar hızı saatte 7 km civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:28'de gerçekleşecek. Gün batımı 17:26'da olacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 25 Kasım Salı günü yer yer şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 22°C ile 12°C arasında değişecek. 26 Kasım Çarşamba günü puslu güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 12°C arasında seyredecek. 27 Kasım Perşembe günü puslu güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 24°C ile 14°C arasında olacak. 28 Kasım Cuma günü puslu güneşli hava sürmeye devam edecek. Sıcaklıklar 25°C ile 15°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi günü puslu güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 12°C arasında olacak. 30 Kasım Pazar günü artan bulutlarla birlikte sıcaklıklar 21°C ile 12°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler önemli. Yağışların artması nedeniyle vatandaşların hazırlıklı olması gerekiyor. Şiddetli yağışlar su baskınları riskini artırabilir. Ayrıca trafik kazaları da meydana gelebilir. Bu nedenle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar giyilmeli. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı, dikkatli olunmalıdır. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Altyapı sorunlarına karşı dikkatli olmak da önemlidir.

