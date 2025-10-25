Mersin 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gün boyunca hava sıcaklığı 26°C civarında olur. Bu durum, Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini yansıtır. Nem oranı %56 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı ise 5.2 km/saat seviyesindedir. Gün doğumu saati 06:58'dir. Gün batımı ise 17:52 olarak hesaplanmıştır.

26 Ekim 2025 Pazar günü, hava koşullarında hafif bir değişiklik beklenmektedir. Bulutlu ve güneşli bir gün olması öngörülüyor. Sıcaklıklar 25°C civarında kalacaktır. Pazartesi ve Salı günleri de benzer hava koşulları devam edecektir. Kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25-27°C arasında değişecektir. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun ortam sunmaktadır.

Güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için uygun kıyafetler tercih edilebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Gün boyunca hafif bir rüzgar olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olabilir. Nem oranının %56 olması, hava kalitesinin genellikle iyi olduğunu gösterir. Bu durum, açık hava aktiviteleri için elverişli bir ortam sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının stabil kalması beklenmektedir. Mersin'de açık hava etkinlikleri ve geziler için ideal bir dönemdir. Bu fırsatı değerlendirerek çeşitli aktiviteleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri, sahil gezileri veya açık hava sporları gibi etkinlikler düşündüğünüzden emin olun.