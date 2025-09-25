Mersin 25 Eylül Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında. Gece ise sıcaklığın 22°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar hızı 11.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:38. Gün batımı saati 18:40 olarak öngörülüyor.

26 Eylül Cuma günü hava sıcaklığının 30°C civarında olması tahmin ediliyor. 27 Eylül Cumartesi günü sıcaklık yine 30°C seviyelerinde olacak. 28 Eylül Pazar günü hava sıcaklığı 29°C civarında bekleniyor. Bu günlerde hava koşulları sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde bol su içmek gereklidir. Güneş ışınlarından korunmak sağlığınızı koruyacaktır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmak faydalıdır. Koruyucu giysiler ve şapkalar kullanmak da önerilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda bulunmak vücut ısısını dengelemek açısından yararlı olacaktır.

28 Eylül Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Bu tarihte dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmakta fayda var. Yağmurun hafif olması nedeniyle şiddetli yağışlara karşı hazırlıklı olmanıza gerek yoktur.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda güneş ışınlarından korunmak sağlığınız için önemlidir. Yeterli su tüketmek de sağlık açısından gereklidir. Pazar günü beklenen hafif yağmur nedeniyle şemsiye bulundurmak iyi bir fikirdir.