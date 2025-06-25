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Mersin 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Mersin 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mersin'de 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 23°C'ye düşecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 26 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığının 30°C olması tahmin ediliyor. 27 Haziran Cuma günü de sıcaklığın 30°C civarında olması öngörülüyor. Bu tarihlerde güneşli ve sıcak hava koşullarının hakim olacağı düşünülüyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumak açısından önemlidir.

Sıcak hava koşullarında, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda kalmak, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Bu sıcak günlerde denize girerken deniz suyunun sıcaklığının arttığını unutmamak gerekir. Denize girmeden önce suyun sıcaklığını kontrol etmek önemlidir. Aşırı sıcak sulardan kaçınmak, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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