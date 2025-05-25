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Mersin 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, genellikle açık ve güneşli olacak.

Mersin 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında, gece ise 11°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %69, rüzgar hızı güneybatıdan saatte 9 km olarak ölçülüyor. Deniz suyu sıcaklığı 23°C olarak kaydedildi.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 26 Mayıs Pazartesi günü yağmurlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 11°C olacak. 27 ve 28 Mayıs'ta da yağmurlu hava devam edecek. Gündüz sıcaklıkları yine 21°C, gece sıcaklıkları 11°C seviyelerinde olacak. 29 Mayıs Perşembe günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 12°C olacak. 30 Mayıs Cuma günü tekrar yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 12°C olacak. 31 Mayıs Cumartesi günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 11°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini dikkate almak faydalı olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmalısınız. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız önerilir. Ayrıca, uygun kıyafetler giymeniz de faydalı olacaktır. Gündüzleri güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklıklar artabilir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmeniz rahatlık sağlar. Serin akşam saatlerinde bir ceket almanız ani sıcaklık düşüşlerine karşı koruma sağlar. Deniz suyu sıcaklığının 23°C civarında olduğunu göz önünde bulundurun. Denize girmeyi planlıyorsanız uygun kıyafetleri yanınıza almanızda fayda var.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Yağmurlu günlerin olacağını da dikkate almalısınız. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almanız, olası olumsuzlukların önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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