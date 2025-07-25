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Mersin 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 25 Temmuz 2025 Cuma günü, en yüksek sıcaklığın 34°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Mersin 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mersin'de, 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarına ulaşacaktır. Gece sıcaklıkları ise 24°C seviyelerinde seyredecektir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecektir. Nem oranı %64 civarındadır.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 26 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklıklarının 35°C’ye çıkması öngörülmektedir. Gece sıcaklıkları yine 24°C civarında olacaktır. 27 Temmuz Pazar günü için benzer sıcaklık değerleri ve açık hava koşulları tahmin edilmektedir. 28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 34°C civarında olması beklenmektedir.

Bu sıcak hava koşulları altında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak önerilir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

Sıcak hava koşulları orman yangınları riskini de artırmaktadır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılması yangın riskini azaltacaktır. Araç kullanırken klima sistemlerinin düzenli bakımını yapmak ve lastiklerin hava basıncını kontrol etmek, sürüş güvenliğini artırır. Aynı zamanda yakıt verimliliğini sağlar.

Sıcak havaların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin içecekler düzenli aralıklarla tüketilmelidir. Aşırı efor sarf etmekten kaçınmak da önemlidir. Bu önlemler bireysel sağlığı korumaya yardımcı olur. Böylece toplumsal olarak daha güvenli bir ortam yaratılmış olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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