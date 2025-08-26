HABER

Mersin 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Çiğdem Sevinç

Mersin'de 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında olması beklenmektedir. Rüzgar, güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %61 ile %89 arasında değişecektir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin edilmektedir. 27 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 33°C, 28 Ağustos Perşembe günü ise yine 33°C civarında olması beklenmektedir. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %61 ile %89 arasında değişecektir.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek faydalı olacaktır. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme zorlaşacaktır. Spor yaparken aşırı efordan kaçınmak gerekmektedir. Gerekli durumlarda ara vermek de önemlidir. Bu önlemler, sıcak ve nemli hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirecektir.

