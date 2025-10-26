HABER

Mersin 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 26 Ekim 2025 itibarıyla hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında seyredecek, rüzgar ise hafif eserek tarım alanlarında sulama ve güneş koruması önlemlerinin alınmasını gerektirecek. Önümüzdeki hafta da güneşli hava devam edecek. Tarımsal faaliyet yürütenler sulama sistemlerini gözden geçirmeli, açık hava etkinlikleri düzenleyenler ise güneşten koruyucu önlemler almalıdır. Bol su tüketimi önerilmektedir.

Mersin'de 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gün boyunca sıcaklık 26°C civarında seyredecektir. Rüzgar güney yönlerden hafif esecektir. Nem oranı orta seviyelerde kalacaktır. Toroslar çevresinde öğleden sonra kısa süreli bulut geçişleri görülebilir. Tarım alanlarında sulama ve güneş koruması önlemleri önerilmektedir.

27 Ekim Pazartesi günü hava koşulları açık ve güneşli olacaktır. Sıcaklık 27°C civarında olacaktır. Nem oranı %48, rüzgar hızı ise 5.5 km/saat tahmin edilmektedir. 28 Ekim Salı günü de hava kurak ve güneşli kalmaya devam edecektir. Sıcaklık 26.9°C civarında olacaktır.

Bu dönemde tarım faaliyetleri yürütenlerin sulama sistemlerini düzenli kontrol etmeleri önemlidir. Güneş koruması da bilinçli şekilde kullanılmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanlar ise güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymelidirler. Ayrıca bol su tüketmeleri tavsiye edilmektedir.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşullarının açık ve güneşli olacağı beklenmektedir. Bu durum tarım ve açık hava etkinlikleri için uygun ortam sağlayacaktır. Ancak güneş ışınlarının etkilerini azaltmak için gerekli önlemlerin alınması önemlidir.

