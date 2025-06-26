HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Mersin 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mersin'de, 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ile yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bir gün olarak bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Rüzgar, güney yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 27 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 34°C'ye ulaşması bekleniyor. 28 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 32°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için dikkatli olunması gerekiyor. Gün ortasında dışarı çıkarken hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmeli ve güneş ışınlarından korunmak için şapka veya koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilendiği unutulmamalı. Bu kişilerin serin ortamlarda kalmaları sağlanmalıdır.

Sıcak hava koşulları, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Hayvanların serin ve gölgeli alanlarda barındırılması, aşırı sıcaktan korunmaları açısından gereklidir.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Enerji tasarrufu önlemleri alınmalıdır. Evlerde ve iş yerlerinde gereksiz elektrikli cihazlar kapalı tutulmalı, klima ve vantilatörler verimli kullanılmalıdır. Bu önlemler, enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da korkunç olay! Bile bile yeğenini yaktı: O anlar saniye saniye kameradaAdana'da korkunç olay! Bile bile yeğenini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada
Yer: Hatay! Yol verme kavgasında satırla saldırdıYer: Hatay! Yol verme kavgasında satırla saldırdı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin en zenginlerinden! Ünlü holdinge polis çağrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türkiye'nin en zenginlerinden! Ünlü holdinge polis çağrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Dev indirim geldi, yeni fiyatlar akaryakıt tabelasında!

Dev indirim geldi, yeni fiyatlar akaryakıt tabelasında!

İzmir'de ciğerlerimiz yanıyor! 175 ev boşaltıldı, 500'den fazla vatandaş tahliye edildi

İzmir'de ciğerlerimiz yanıyor! 175 ev boşaltıldı, 500'den fazla vatandaş tahliye edildi

Türkiye'de kadın olmak zor! Tecavüze uğradı, nişanı bozuldu, katledildi... Sapıkla cani cezaevine gönderildi

Türkiye'de kadın olmak zor! Tecavüze uğradı, nişanı bozuldu, katledildi... Sapıkla cani cezaevine gönderildi

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Belediye başkanı CHP'den istifa etti

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Belediye başkanı CHP'den istifa etti

Satranç oynayan gençleri kaldırmaya çalışmıştı! Ne iş yaptığı belli oldu

Satranç oynayan gençleri kaldırmaya çalışmıştı! Ne iş yaptığı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.