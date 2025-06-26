Mersin 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de, 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ile yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bir gün olarak bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Rüzgar, güney yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 27 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 34°C'ye ulaşması bekleniyor. 28 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 32°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için dikkatli olunması gerekiyor. Gün ortasında dışarı çıkarken hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmeli ve güneş ışınlarından korunmak için şapka veya koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilendiği unutulmamalı. Bu kişilerin serin ortamlarda kalmaları sağlanmalıdır.

Sıcak hava koşulları, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Hayvanların serin ve gölgeli alanlarda barındırılması, aşırı sıcaktan korunmaları açısından gereklidir.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Enerji tasarrufu önlemleri alınmalıdır. Evlerde ve iş yerlerinde gereksiz elektrikli cihazlar kapalı tutulmalı, klima ve vantilatörler verimli kullanılmalıdır. Bu önlemler, enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olacaktır.