Mersin 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve nemli olacak. Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini yansıtacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 28-29°C civarında tahmin edilmektedir. Yüksek nem oranı hissedilen sıcaklığı artıracaktır. Rüzgar ise güney ve güneydoğu yönlerinden hafif esecek. Torosların yüksek kesimlerinde bulut geçişleri görülebilir. Ancak yağış beklenmemektedir. Deniz suyu sıcaklığı 24-25°C seviyelerinde olacaktır.

27 Kasım Perşembe günü hava sıcaklığının 22°C olması bekleniyor. 28 Kasım Cuma günü ise 23°C civarında kalması öngörülmektedir. Bu günlerde hava koşulları sıcak ve nemli geçecektir. 29 ve 30 Kasım günleri gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacaktır. Bu tarihlerde hava sıcaklıkları 15-17°C aralığında beklenmektedir.

Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve hafif giysiler tercih etmek gerekmektedir. Bol su içmek de alınacak temel önlemler arasındadır. Yüksek nem nedeniyle vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması ve vücudun serin tutulması gereklidir.

Hafta sonu yağışlı hava koşulları bekleniyor. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda bulunmak yerine kapalı mekanlarda kalmak önemlidir. Su birikintilerinden uzak durmak ve araç kullanırken özen göstermek bu günlerde alınması gereken önlemlerdir. Yağışlardan sonra zeminlerin kayganlaşabileceği unutulmamalıdır.

Hava durumu çok değişken olabilir. 26 Kasım günü sıcak ve nemli hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde planlarınızı yaparken hava durumu raporlarını takip edin. Bu sayede gerekli önlemleri alabilirsiniz.