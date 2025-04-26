Mersin 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu açık olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 7°C bekleniyor. Yağış olacağı tahmin edilmiyor.

27 Nisan Pazar günü için gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. Hava koşullarının açık kalması öngörülüyor. 28 Nisan Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı 7°C bekleniyor. Yağmurlu hava koşullarının etkili olması tahmin ediliyor. 29 Nisan Salı günü gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. Yağmurlu hava şartlarının devam edeceği düşünülüyor. 30 Nisan Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. Yağmurlu hava koşullarının sürmesi bekleniyor.

Mersin'de Nisan ayı genellikle 14°C ortalama sıcaklık, 8.9°C minimum ve 18.5°C maksimum sıcaklıklarla, 32 mm yağış ve %70 nem oranıyla geçmektedir.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği dikkate alınmalıdır. 28 Nisan ve sonrasındaki yağmurlu günlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafet ve ekipman hazırlamaları önemlidir. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Yolculuk planları buna göre düzenlenmelidir.