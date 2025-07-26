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Mersin 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacaktır.

Mersin 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Mersin'de 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacaktır. Gündüz hava sıcaklığı 32°C civarında, gece ise 29°C seviyelerinde seyredecektir. Rüzgar sabah kuzey yönünden 15 km/saat hızla, öğle saatlerinde güney yönünden 22 km/saat hızla esecektir. Nem oranı sabah %70, gündüz %64, akşam %75 ve gece %81 seviyelerinde olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 27 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 28°C civarında olacak. 28 Temmuz Pazartesi günü de sıcaklık 28°C seviyelerinde seyredecektir. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacaktır.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Bu durum, ultraviyole (UV) ışınlarının daha yoğun olmasına yol açacaktır. UV ışınları, cilt kanseri riskini artırabilir. Ayrıca, ciltte erken yaşlanma belirtilerine neden olabilir. Güneşe çıkmadan önce yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak, koruyucu giysiler giymek ve şapka takmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak akıllıca olacaktır.

Sıcak hava koşulları, vücutta su kaybına neden olarak dehidrasyona yol açabilir. Bu nedenle, gün boyunca bol su içmek ve alkollü içeceklerden kaçınmak önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık sorunlarına yol açmaması için, kalp ve damar hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmamaları önerilir.

Sıcak hava, trafik kazalarının artmasına neden olabilir. Sürücülerin aşırı sıcaklarda araç bakımını düzenli yapmaları önemlidir. Lastik basınçlarını kontrol etmek ve araçlarda yeterli su bulundurmak gereklidir. Ayrıca, trafik yoğunluğunun arttığı saatlerde hız limitlerine uyulmalı ve dikkatli olunmalıdır.

Aşırı sıcakların orman yangınları riskine de yol açabileceği unutulmamalıdır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmak, sigara izmaritlerini doğaya atmamaya özen göstermek önemlidir. Orman yangınına karşı duyarlı olmak, bu tür felaketlerin önlenmesine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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